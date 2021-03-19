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19.03.2021  16:53   

В Харькове продолжается восстановление подъездов в многоэтажках (ФОТО)

В многоэтажке по проспекту Победы, 48-А в 5 подъездах с 12 идет подготовка к ремонту. Люди обратились с просьбой о восстановлении подъездов к руководству города.


Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

Подъезды проверили специалисты по техническому надзору на наличие повреждений и сделали вывод - ремонт необходим.
 
«Отличительной чертой, очень приятной, в этом году, является то, что при ремонте подъездов меняются окна, которые простояли 60, 70, 50 лет. Они уже пришли в негодность. Устанавливаются металлопластиковые, энергосберегающие, которые будут служить людям добротно. Так же меняются светильники на энергосберегающие, меняются почтовые ящики. То есть, серьёзный подход, более широкий, чем это было раньше» - сообщил Александр Бондаренко, главный инженер КП «ХРПБ».
 
Время восстановления каждого из объектов зависит от сложности повреждений, количества этажей - ремонт может занять от 3 недель до полутора месяца.
 
В этом году все ремонты подъездов на жестком контроле мэрии. Контролировать смогут и горожане: если у них есть какие-то предложения или замечания - они принимаются, говорят коммунальщики.
 
«Розданы телефоны исполнителей, районные администрации тоже подключены к этой работе. Департамент контроля проверяет качество, количество всего, очень жесткий контроль. Пока эти вышеперечисленные службы не проверят и не дадут добро - подъезд не будет принят в эксплуатацию» - сообщил Александр Бондаренко, главный инженер КП «ХРПБ».

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Тэги:  ремонт, подъезд, харьков
 
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