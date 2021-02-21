21.02.2021 19:20

Игорь Терехов: Реконструированный сквер возле ДК «Металлист» откроют ко Дню города (ФОТО)

Сквер возле ДК «Металлист», который сейчас находится на масштабной реконструкции, будет открыт ко Дню города, 23 августа.



Фото: Василий Голосный

Об этом сегодня, 21 февраля, после осмотра хода реконструкции сквера сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. По его словам, 23 августа горожан ждет настоящий сюрприз.



«Мы сейчас активно работаем над реконструкцией этой локации. Будет интересно, емко и очень сказочно. Уверен, что харьковчанам понравится», - сказал Игорь Терехов.



Напомним, что раньше в этом сквере играл духовой оркестр, работал фонтан и были детские игровые площадки. В ближайшее время все это будет восстановлено.



Кроме того, на территории парка обновят спортивную площадку, сделают красивое освещение, а также украсят локацию сказочными декоративными фигурами.