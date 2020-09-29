29.09.2020 20:14

ФОТО: Парк Зеленый гай на реконструкции. Подробности проекта (РЕДПОСТ)

В парке Зеленый гай продолжается реконструкция. В планах городских властей превратить его в настоящую рекреационную жемчужину.



Фото: Василий Голосный

К центральной площади Зеленого гая сходятся сразу несколько улиц с различных сторон микрорайона. Поэтому это место парка планируют украсить комплексом цветочных клумб. Сейчас работают над покрытием.

«Было очень много обращений жителей по поводу реконструкции и капитального ремонта парка Зеленый гай. Здесь пришлось сделать очень много работы. Это, прежде всего, асфальтирование аллей, установка новых опор освещения. Сейчас идут работы по созданию центральной части - центрального круга. Здесь будут установлены лавочки, урны. Почему здесь есть необходимость таких широких аллей, освещения? Кроме того, что здесь отдыхают люди, здесь находится дорога, по которой дети идут в школу. И нам нужно было заасфальтировать эту аллею и осветить ее. Чтобы был обеспечен для детей безопасный подход к школе» - сообщил Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы.

Безопасность и удобство - главные критерии, которые принимались во внимание при разработке проекта по реконструкции Зеленого гая, отметил первый вице-мэр Игорь Терехов. Поэтому рекреационную зону максимально осветили уличными фонарями. Построена площадка для выгула собак. Для досуга детей здесь уже установили первый игровой комплекс. Впоследствии установят тренажеры для спортсменов. Как только здесь завершат работы по отделке покрытия, в Зеленом гаю планируют высадить деревья, засеять газон и установить систему полива.

«Территория Зеленого гая 57 гектар. Это очень большая территория. Здесь мы не размещаем никакие коммерческие объекты. Здесь именно зона отдыха для харьковчан. Кроме того, здесь рядом построен очень большой микрорайон. И такая локация для отдыха будет очень востребована. Жители смогут приходит сюда, в зеленую зону отдыхать и наслаждаться той природой, которая здесь сегодня сохранена» - сообщил Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы.

Зеленый гай должен стать рекреационной жемчужиной для жителей Индустриального района. Так, чтобы каждый его посетитель смог здесь для себя найти уют и отдых.