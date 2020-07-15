15.07.2020 17:47

Скоро в Харькове заработает один из самых больших «сухих» фонтанов в Украине (ФОТО)

Уже этим летом на площади Свободы в Харькове заработает один из крупнейших в Украине «сухих» фонтанов.



Фото: Василий Голосный

Его диаметр - 36 метров. Для сравнения, похожий фонтан в парке Горького имеет диаметр 10 метров. Расположится фонтан в сквере между двумя корпусами университета имени Каразина. Этот фонтан - одна из инициатив Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

«Этот фонтан будет очень динамичным. Высота некоторых его струй будет достигать 8 метров. Всего их здесь будет около 150. Это будет великолепная игра воды, которую до этого еще не видели жители Харькова. А вечером фонтан будет светится разными цветами благодаря современной подсветке. Мы очень счастливы, что работаем в таком красивом городе как Харьков, в городе, в котором живут прекрасные люди, и это нам добавляет еще большего вдохновения создавать это чудо воды» - сообщил Криштиано Даль Бьянко, представитель компании «Watercube» (Италия).

«Сейчас уже ведутся работы по монтажу оборудования этого фонтана. Монтаж осуществляют наши итальянские партнёры. Этот фонтан был изготовлен специально для города Харькова итальянцами и доставлен сюда, в Украину, к нам в город Харьков. Кроме этого, мы ещё планируем выполнить целый ряд комплексного благоустройства в сквере Свободы. Будет уложен гранитный камень, появятся новые скамейки, появится новое освещение. Кроме того мы сделаем шикарный газон, где могут отдыхать харьковчане. Высадим зелёные насаждения, очень красивые, которые будут играть разными цветами в различные времена года. Я уверен, что это будет одно из любимых мест нашей молодёжи и вообще для всех харьковчан» - сообщил Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы.

«Сухой» фонтан будет состоять из концентрических колец. Окружность наибольшего более 100 метров, а наименьшего - 35. По центру будут бить 8 вертикальных струй. А по каждому из кругов вверх и в сторону - все остальные. Высоту струй нового фонтана можно будет корректировать в зависимости от погоды. Например, в жару давление будет меньше, чтобы дети могли безопасно бегать по территории.

Завершить все монтажные работы планируют ко Дню города. Первый вице-мэр Игорь Терехов напомнил, что предыдущий и единственный городской «сухой» фонтан открыли в парке Горького.

«В своё время мы первый такой фонтан сделали в парке Горького и он пользуется огромной популярностью у детей, у взрослых и у молодежи. И он действительно оправдывает своё название, в том плане, что через него можно ходить, можно просто смотреть, можно подходить очень близко к струям этого фонтана. И если ты стоишь рядом со струями, то он тебя не обливает. Действительно, очень классная задумка, классное изобретение. И я уверен, что мы воплотим все наши проектные решения и задумки в жизнь в городе Харькове» - сообщил Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы.

«Для такого большого города Украины обязательно нужен такой фонтан. Уверен, что он понравится и детям, и родителям. Повторяюсь, я влюблен в этот прекрасный город, имя которого Харьков, за его красоту и чистоту. И я не сомневаюсь, что фонтан станет изюминкой, которая будет известна на территории всей Украины» - сообщил Криштиано Даль Бьянко, представитель компании «Watercube» (Италия).