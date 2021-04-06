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06.04.2021  14:45   

В Харькове открыли мемориальную доску олимпийскому чемпиону и кандидату медицинских наук (ФОТО)

В Харьковском медицинском университете состоялось торжественное открытие мемориальной доски Рыбаку Игорю Михайловичу — тяжелоатлету, олимпийскому чемпиону (1956), заслуженному мастеру спорта СССР (1957), кандидату медицинских наук.


Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

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Тэги:  мемориальная доска, рыбак, спорт, харьков, медунивер
 
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