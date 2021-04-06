В Харькове открыли мемориальную доску олимпийскому чемпиону и кандидату медицинских наук (ФОТО)

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 6 апреля Этот день – идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 6 апреля Этот день в Харькове будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.