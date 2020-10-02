Главная Фото Спорт ФОТО: В Харькове проходит чемпионат Украину по боксу среди женщин (РЕДПОСТ)
02.10.2020  18:54   

ФОТО: В Харькове проходит чемпионат Украину по боксу среди женщин (РЕДПОСТ)

Сразиться за медали и путёвки на юниорский и молодёжный чемпионаты Европы приехали больше двухсот пятидесяти спортсменок с разных областей Украины.


Фото: Василий Голосный
Первыми медали распределили девушки и юниорки. Харьковчанки завоевали восемь золотых наград. В девичьем турнире победили Анастасия Бурлак, Юлия Бесфамильная, Юлия Ступакова и Полина Мищенко, которая была признана лучшим боксёром чемпионата Украины в самой младшей возрастной категории.
 
Обладательницами юниорских титулов стали одноклубницы из «Авангарда» Мария Фонотова и Вероника Накота, и воспитанницы спортивной школы «Восток» Изабель Габорец и Алина Маляр, которая в финальном бою в весе до пятидесяти килограммов победила днепрянку Викторию Шкеул со счётом- пять: ноль. 
В итоге пятнадцатилетняя ученица Сергея Верходанова «застолбила» себе место в сборной Украины для выступления на юниорском чемпионате Европы, который пройдёт в ноябре в Болгарии. 
 
В Кубке Украины сегодня проходили полуфиналы. В весовой категории до пятидесяти семи килограммов победу одержала мастер спорта Украины международного класса Юлия Цыплакова. Харьковская спортсменка встречалась с Анастасией Ковальчук из Черкасской области. В субботнем финале Цыплакова скрестит перчатки с киевлянкой Снежаной Холодковой.

Фотогалерея

Тэги:  бокс, женщины, харьков, чемпионат
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.09 Общество «Утро с Интером»: чего ждать от одного из самых громких поединков осени Деревянченко vs Чарло? 26.08 Спорт Геннадий Кернес поделился впечатлениями от встречи с легендарным боксером 11.08 Спорт Бокс. Эффектная победа харьковского спортсмена (ВИДЕО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 