02.10.2020 18:54

ФОТО: В Харькове проходит чемпионат Украину по боксу среди женщин (РЕДПОСТ)

Сразиться за медали и путёвки на юниорский и молодёжный чемпионаты Европы приехали больше двухсот пятидесяти спортсменок с разных областей Украины.



Фото: Василий Голосный

Первыми медали распределили девушки и юниорки. Харьковчанки завоевали восемь золотых наград. В девичьем турнире победили Анастасия Бурлак, Юлия Бесфамильная, Юлия Ступакова и Полина Мищенко, которая была признана лучшим боксёром чемпионата Украины в самой младшей возрастной категории.

Обладательницами юниорских титулов стали одноклубницы из «Авангарда» Мария Фонотова и Вероника Накота, и воспитанницы спортивной школы «Восток» Изабель Габорец и Алина Маляр, которая в финальном бою в весе до пятидесяти килограммов победила днепрянку Викторию Шкеул со счётом- пять: ноль.

В итоге пятнадцатилетняя ученица Сергея Верходанова «застолбила» себе место в сборной Украины для выступления на юниорском чемпионате Европы, который пройдёт в ноябре в Болгарии.

В Кубке Украины сегодня проходили полуфиналы. В весовой категории до пятидесяти семи килограммов победу одержала мастер спорта Украины международного класса Юлия Цыплакова. Харьковская спортсменка встречалась с Анастасией Ковальчук из Черкасской области. В субботнем финале Цыплакова скрестит перчатки с киевлянкой Снежаной Холодковой.