12.09.2020 17:39

В парке Горького прошла спортивная ярмарка (ФОТО)

Седьмая спортивная ярмарка «Харьков - спортивная столица» прошла сегодня, 12 сентября, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.



Фото: Василий Голосный

Ярмарка приурочена ко Дню физической культуры и спорта.

Во время открытия ярмарки первый заместитель городского головы Игорь Терехов напомнил, что Харьков давно является спортивной столицей Украины.

«В седьмой раз проходит такая ярмарка, и для нас это знаковое событие. Таких ярмарок и праздников нет больше ни в одном городе. Каждый год мы открываем школьные стадионы, у нас работают великолепные детско-юношеские спортивные школы. Харьков заработал устойчивый имидж спортивной столицы. Наша стратегия развития физкультуры и спорта направлена на то, чтобы каждый ребенок был физически развит, чтобы родители показывали своим примером, что надо быть физически здоровым. Спорт отвлекает детей от улицы, не дает им попасть в опасную среду, в том числе ту, где распространены наркотики. Мы показываем и доказываем, что спортивным быть модно всегда!» - отметил Игорь Терехов.

Как сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, в городе действительно многие харьковчане стали больше заниматься спортом, записывать детей в спортивные секции.

«Мы хотим, чтобы 35% горожан активно занимались спортом. Мы будем создавать спортивную инфраструктуру, чтобы удовлетворить потребности и людей, и федераций, чтобы спорт стал привычным, интересным времяпровождением, как, например, посещение кинотеатра. Поход на стадион тоже должен стать некой семейной традицией, подкрепленной философией общегородской спортивной семьи», - сказал Алексей Чубаров.

На время ярмарки организаторы разделили парк на три зоны:

- на центральной аллее представлены более 40 спортивных организаций и 20 фитнес-клубов Харькова;

- в зоне единоборств (слева от главной сцены) спортклубы боевых искусств проводят мастер-классы;

- на главной сцене проходят показательные выступления.

Гости спортивной ярмарки могли не только понаблюдать за выступлениями спортсменов, но и непосредственно попробовать себя в различных видах спорта, испытать силу и ловкость на тренажерах.