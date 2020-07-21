Главная Фото Спорт В Харькове начали устраивать вечера шахмат (ФОТО)
21.07.2020  14:56   

В Харькове начали устраивать вечера шахмат (ФОТО)

Теперь в парке Горького все желающие смогут сыграть в шахматы как с профессионалами, так и с любителями: в Харькове появилось новое спортивное мероприятие. И если оно придется по душе горожанам, его будут проводить еженедельно.


Фото: Василий Голосный
Мероприятие заинтересовало не только харьковчан. Например, Юрий Коновалов вместе с друзьями приехал из области, чтобы проверить свои силы и мастерство игры в шахматы:
 
«Вы знаете, я с детства играю, поэтому шахматы я люблю  и приехали поиграть своими коллегами из других городов, в частности, с Харьковом, чтобы посмотреть как играют наши соперники показать себя и просто отдохнуть, поиграть в шахматы».
 
Этот вечер посвятили Дню шахмат, однако организаторы говорят, если люди будут активно участвовать, то такие мероприятия будут устраивать еженедельно, и не только в парке Горького.
 
«Люди уже, действительно, засиделись дома, им нужно развиваться, играть в шахматы. Это всем нравится и все заинтересованы в этом. В дальнейшем мы хотим делать и мастер-классы, но начинаем с вечера шахмат, чтобы люди присоединились к нам и показали свое мастерство» - сообщил Павел Столбовой, организатор мероприятия вечера шахмат.
 
Объявление о проведении вечера шахмат давали в соцсетях, оттуда о мероприятии узнала и Елизавета Савченко. Девочка играет в шахматы с детства, говорит, любовь к этой игре у нее разделяет вся семья, однако иногда хочется проверить свои силы не только в семейном кругу.
 
«Интересно не только с братьями поиграть дома, а и с кем-то другим, кто, может, сильнее. Это интересно и дети тоже отвлекаются, не сидят дома, знакомятся, появляются у них новые друзья, новые знакомства, развиваются в лучшую сторону» - говорит Елизавета Савченко, участница вечера шахмат.
 
Ее мать говорит, что будут приходить с семьей на такие мероприятия. Поэтому надеются, что их будут устраивать и в дальнейшем.
 
«Хочется  сказать огромное спасибо Геннадию Адольфовичу, потому что все эти прогулки, все эти мероприятия, чистые наши парки и скверы, все эти дружные люди, дружная харьковская, так сказать, семья. Мы все это ценим, любим, посещаем и будем посещать, потому что мы получаем от этого массу удовольствия. Это все делается для нас и мы это ценим» - делится впечатлениями Инна Савченко, участница вечера шахмат.

Фотогалерея

Тэги:  парк горького, шахматы, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.05 Центральный парк культуры и отдыха Инклюзивная детская площадка и новый аттракцион: в парке Горького поделились планами на лето (ВИДЕО) 27.05 Общество У парку Горького почали працювати атракціони 21.05 Живая природа В озере парка Горького появились птицы из Харьковского зоопарка (ФОТО)  
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 