21.07.2020 14:56

В Харькове начали устраивать вечера шахмат (ФОТО)

Теперь в парке Горького все желающие смогут сыграть в шахматы как с профессионалами, так и с любителями: в Харькове появилось новое спортивное мероприятие. И если оно придется по душе горожанам, его будут проводить еженедельно.



Фото: Василий Голосный

Мероприятие заинтересовало не только харьковчан. Например, Юрий Коновалов вместе с друзьями приехал из области, чтобы проверить свои силы и мастерство игры в шахматы:

«Вы знаете, я с детства играю, поэтому шахматы я люблю и приехали поиграть своими коллегами из других городов, в частности, с Харьковом, чтобы посмотреть как играют наши соперники показать себя и просто отдохнуть, поиграть в шахматы».

Этот вечер посвятили Дню шахмат, однако организаторы говорят, если люди будут активно участвовать, то такие мероприятия будут устраивать еженедельно, и не только в парке Горького.

«Люди уже, действительно, засиделись дома, им нужно развиваться, играть в шахматы. Это всем нравится и все заинтересованы в этом. В дальнейшем мы хотим делать и мастер-классы, но начинаем с вечера шахмат, чтобы люди присоединились к нам и показали свое мастерство» - сообщил Павел Столбовой, организатор мероприятия вечера шахмат.

Объявление о проведении вечера шахмат давали в соцсетях, оттуда о мероприятии узнала и Елизавета Савченко. Девочка играет в шахматы с детства, говорит, любовь к этой игре у нее разделяет вся семья, однако иногда хочется проверить свои силы не только в семейном кругу.

«Интересно не только с братьями поиграть дома, а и с кем-то другим, кто, может, сильнее. Это интересно и дети тоже отвлекаются, не сидят дома, знакомятся, появляются у них новые друзья, новые знакомства, развиваются в лучшую сторону» - говорит Елизавета Савченко, участница вечера шахмат.

Ее мать говорит, что будут приходить с семьей на такие мероприятия. Поэтому надеются, что их будут устраивать и в дальнейшем.

«Хочется сказать огромное спасибо Геннадию Адольфовичу, потому что все эти прогулки, все эти мероприятия, чистые наши парки и скверы, все эти дружные люди, дружная харьковская, так сказать, семья. Мы все это ценим, любим, посещаем и будем посещать, потому что мы получаем от этого массу удовольствия. Это все делается для нас и мы это ценим» - делится впечатлениями Инна Савченко, участница вечера шахмат.