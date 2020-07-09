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09.07.2020  15:33   

В Харькове появился первый открытый детский боксерский ринг (ФОТО)

Боксерский ринг открыли сегодня, 9 июля, в Комплексной детско-юношеской спортивной школе №6 (ул. Ньютона, 143-б).


Фото: Василий Голосный
Ринг, предназначенный для учебно-тренировочных занятий по боксу и кикбоксингу, а также проведения соревнований, был установлен на территории КДЮСШ еще в конце прошлого года. Зимой дети на нем не занимались, а потом праздничное открытие пришлось перенести из-за карантинных мер, введенных в Украине из-за COVID-19.
 
Сегодня на новом спортивном объекте прошли показательные выступления воспитанников школы, а также товарищеский матч между юными спортсменами из Харькова и Днепра. При этом были соблюдены все карантинные меры.
 
Воспитанников КДЮСШ поздравили представители Харьковского городского совета и профессиональные спортсмены, в частности, бронзовый призер Олимпиады в Сиднее Сергей Данильченко. Лучшим юным бойцам вручили спортивный инвентарь.
 
Заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко отметил, что этот открытый ринг - уникальное сооружение не только для Харькова, но и для всей Украины. Со временем такие же планируется установить и в других ДЮСШ.
 
«Пусть на этом ринге воспитываются новые чемпионы! Мы гордимся тем, что в более чем ста школах города построены современные стадионы, реконструированы спортивные площадки. Спасибо спортивным функционерам, которые помогают и развивают спорт в Харькове, спасибо чемпионам за пример! Харьков - спортивная столица Украины, и мы подтверждаем этот статус мероприятиями и открытием новых  объектов», - отметил Константин Лобойченко.
 
Директор Департамента образования Ольга Деменко уточнила, что 60% школ Харькова (110 учебных учреждений) имеют современные стадионы с футбольными полями, площадками для волейбола, баскетбола, тренажерами, беговыми дорожками и т. п. Также, по ее словам, Харьковский городской голова Геннадий Кернес инициировал проект по развитию спортивной инфраструктуры ДЮСШ, чтобы там можно было эффективно развивать таланты детей детей и предоставить возможность заниматься спортом всем желающим. Ольга Деменко сообщила, что в условиях карантина детям уже разрешено заниматься в ДЮСШ. 
 
Напомним, что в 2018 году в КДЮСШ №6 был открыт современный стадион с беговой дорожкой и спортплощадками для игры в мини-футбол, баскетбол и стритбол, настольный теннис и пляжный волейбол. Также там установили столы для армрестлинга. Кроме того, были капитально отремонтированы фасад здания школы, обновлены залы для занятий боксом, спортивной акробатикой и борьбой, восстановлен зал для занятий кикбоксингом. В школе работает семь отделений: спортивная акробатика, вольная борьба, бокс, дзюдо, футбол, кикбоксинг и тхэквондо. В 2019/2020 учебном году спортшколу посещали 937 воспитанников. С детьми занимаются 29 тренеров, четыре из которых - заслуженные тренеры Украины и двое - мастера спорта международного класса.

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Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ринг, бокс, харьков, кикбоксинг, дети, спорт
 
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