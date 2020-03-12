В Харькове проходит чемпионат Украины по плаванию (ФОТО)

Свыше 350 спортсменов принимают участие в чемпионате Украины по плаванию, который проходит в Харькове (бассейн «Акварена») с 10 по 13 марта 2020 года.
В соревнованиях чемпионата Украины по плаванию участвуют девушки 2003-2004 годов рождения и моложе, юноши 2002-2003 годов рождения и моложе, имеющие квалификацию не ниже КМС.
Соревнования чемпионата Украины является квалификационными для участия в XXXII Олимпийских играх в Токио (Япония) и отборочными на чемпионат Европы и чемпионат Европы среди юниоров.
Велико желание расслабиться и взглянуть на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные дела сегодня по возможности не стоит.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Необычный окрас животных сначала воспринимался как фальсификация.
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