12.03.2020 09:43

В Харькове проходит чемпионат Украины по плаванию (ФОТО)

Свыше 350 спортсменов принимают участие в чемпионате Украины по плаванию, который проходит в Харькове (бассейн «Акварена») с 10 по 13 марта 2020 года.



Фото: Василий Голосный

В соревнованиях чемпионата Украины по плаванию участвуют девушки 2003-2004 годов рождения и моложе, юноши 2002-2003 годов рождения и моложе, имеющие квалификацию не ниже КМС.



Соревнования чемпионата Украины является квалификационными для участия в XXXII Олимпийских играх в Токио (Япония) и отборочными на чемпионат Европы и чемпионат Европы среди юниоров.