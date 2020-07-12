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12.07.2020  13:29   

В небе над Харьковом появилась комета (ФОТО)

Ночью в небе над Харьковом можно наблюдать самую яркую за последние 7 лет комету C/2020 F3 (NEOWISE).


Фото: Василий Голосный

11-14 июля искать комету нужно на северо-востоке, с 23 часов ночи до 3 часов утра.

Чтобы увидеть комету, необходимо найти место для наблюдений с открытым северо-восточным горизонтом. Чем ниже будет этот горизонт, тем лучше.

Яркость кометы продолжает расти, несмотря на то, что она отдаляется от Солнца. Сейчас ее блеск достиг 1,4 звездной величины, а значит, комету легко увидеть невооруженным глазом.

Начиная с 14 июля, лучшие условия для наблюдения C/2020 F3 NEOWISE будут складываться на вечернем небе. Но при этом она уже начнет терять яркость и увидеть ее можно будет только вдали от городской засветки.

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Тэги:  комета, c/2020 f3, харьков, neowise
 
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