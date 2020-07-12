12.07.2020 13:29

В небе над Харьковом появилась комета (ФОТО)

Ночью в небе над Харьковом можно наблюдать самую яркую за последние 7 лет комету C/2020 F3 (NEOWISE).



Фото: Василий Голосный

11-14 июля искать комету нужно на северо-востоке, с 23 часов ночи до 3 часов утра.



Чтобы увидеть комету, необходимо найти место для наблюдений с открытым северо-восточным горизонтом. Чем ниже будет этот горизонт, тем лучше.



Яркость кометы продолжает расти, несмотря на то, что она отдаляется от Солнца. Сейчас ее блеск достиг 1,4 звездной величины, а значит, комету легко увидеть невооруженным глазом.



Начиная с 14 июля, лучшие условия для наблюдения C/2020 F3 NEOWISE будут складываться на вечернем небе. Но при этом она уже начнет терять яркость и увидеть ее можно будет только вдали от городской засветки.