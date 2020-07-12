В небе над Харьковом появилась комета (ФОТО)

Ночью в небе над Харьковом можно наблюдать самую яркую за последние 7 лет комету C/2020 F3 (NEOWISE).
11-14 июля искать комету нужно на северо-востоке, с 23 часов ночи до 3 часов утра.
Чтобы увидеть комету, необходимо найти место для наблюдений с открытым северо-восточным горизонтом. Чем ниже будет этот горизонт, тем лучше.
Яркость кометы продолжает расти, несмотря на то, что она отдаляется от Солнца. Сейчас ее блеск достиг 1,4 звездной величины, а значит, комету легко увидеть невооруженным глазом.
Начиная с 14 июля, лучшие условия для наблюдения C/2020 F3 NEOWISE будут складываться на вечернем небе. Но при этом она уже начнет терять яркость и увидеть ее можно будет только вдали от городской засветки.
День просто идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Кратковременный дождь, местами значительный. Грозы, днем местами град, шквал, 15-20 м/с.
12 июля (по старому стилю – 29 июня) отмечается народный праздник «Петров день».
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