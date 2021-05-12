12.05.2021 21:51

Ансамбль современного танца «Эстет» отметил 20-летний юбилей (ФОТО)

Концерт, посвященный 20-летию со дня основания ансамбля современного танца «Эстет» Харьковской государственной академии культуры, прошел сегодня, 12 мая, в Харьковском муниципальном культурном центре.



Фото: Василий Голосный

Первым номером концертной программы стала премьера пластического спектакля «EON», после которой секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов поздравил творческий коллектив ансамбля с юбилеем.



«Двадцать лет для творческого объединения - это приличный срок, который говорит о мудром руководстве, преемственности поколений, неиссякаемом творческом энтузиазме и фантазии. Я посмотрел ваше выступление и могу сказать, что это очень зрело и профессионально. Вы буквально заряжаете энергией, и я очень хорошо понимаю, что за этой кажущейся легкостью движений стоит титанической труд. Я благодарен вам за то, что ансамбль «Эстет» дарит нам настоящее шоу на всех городских мероприятиях, а также прославляет город Харьков на разных сценах, в том числе в других странах», - отметил Игорь Терехов.



Руководителям ансамбля, его участникам и всему творческому коллективу он вручил Почетные грамоты исполнительного комитета Харьковского городского совета.



После торжественной части танцоры показали для зрителей свои лучшие постановки.



Справка. Ансамбль современного танца «Эстет» был создан в 2000 году народным артистом Украины Борисом Колногузенко. В дальнейшем он становился неоднократным лауреатом и обладателем Гран-при всеукраинских и международных конкурсов современного эстрадного танца.