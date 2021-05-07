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07.05.2021  10:36   

В Молодежном парке появилась Аллея выпускников

Исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов принял участие в высадке деревьев на созданной в Молодежном парке Аллее выпускников 36-й и 5-й школ Харьковаю


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Тэги:  терехов, высадка деревьев, молодежный парк, аллея выпускников, харьков
 
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