Игорь Терехов принял участие в торжественном возложении цветов на Аллее Славы

В честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу погибших воинов на Аллее Славы городского кладбища №2 по ул. Пушкинской.
День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
В 1951 году в Харькове впервые в Украине началось телевещание.
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