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07.05.2021  09:44   

Игорь Терехов принял участие в торжественном возложении цветов на Аллее Славы

В честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу погибших воинов на Аллее Славы городского кладбища №2 по ул. Пушкинской.


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Тэги:  возложение цветов, терехов, день победы, харьков
 
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