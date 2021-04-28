28.04.2021 16:57

Чернобыльцам Слободского района вручили грамоты городского совета (ФОТО)

Мероприятие, посвященное 35-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС, состоялось сегодня, 28 апреля, в ДК «Металлист».



Фото: Василий Голосный

В нем приняли участие ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, жены и вдовы чернобыльцев, активисты чернобыльского движения. Собравшиеся посмотрели документальный фильм о катастрофических событиях апреля 1986 года, а также прослушали памятные песни.

Как отметил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, трагедия, которая произошла 35 лет назад, стала серьезным уроком для всего человечества.

«Мы сейчас посмотрели ужасающие кадры, которые многие из вас видели воочию. Я преклоняюсь перед вами, перед чернобыльцами, которые ценой своего здоровья и своей жизни уберегли от фатальной катастрофы не только Украину и СССР, а весь мир, подарили нам всем возможность жить. Харьковчане одни из первых отправились в Чернобыль. Многие из них не вернулись, многие уже ушли и продолжают уходить по сей день. Наш долг - помнить об этом и делать все для того, чтобы чернобыльцы чувствовали себя защищенными. Огромное вам спасибо и низкий поклон», - обратился к ликвидаторам аварии на ЧАЭС Игорь Терехов.

За активную общественную деятельность, весомый вклад в дело социальной защиты населения и по случаю 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы Игорь Терехов вручил участникам ликвидации, женам и вдовам чернобыльцев Слободского района Почетные грамоты Харьковского городского совета и Благодарности городского головы.