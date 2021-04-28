28.04.2021 11:57

В Харькове проверяют соблюдение масочного режима (ФОТО)

Представители Госпродпотребслужбы в Харьковской области и Национальной полиции проверяют соблюдение масочного режима и других санитарных норм в местах общего пользования во время пандемии COVID-19.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



В частности, сегодня, 28 апреля, такая проверка прошла на станции метро «Южный вокзал», где обнаружили несколько правонарушителей без защитных масок. Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)В частности, сегодня, 28 апреля, такая проверка прошла на станции метро «Южный вокзал», где обнаружили несколько правонарушителей без защитных масок.

Как сообщил журналистам врач по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологического надзора Управления Государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в городе Харькове ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области Сергей Савченко, такие проверки в городе проводятся с начала пандемии. Согласно ст. 44 Кодекса Украины об административных правонарушениях, минимальный штраф для граждан, которые не соблюдают санитарные нормы, составляет 170 грн, а максимальный - 255 грн.

«Кто-то забыл маску, кто-то не верит, у кого-то другая причина. Составляем постановление о наложении штрафа, отправляем его нарушителю, и он должен уплатить заданную сумму в любом отделении банка или через «Приват24». Если человек не согласен с постановлением, направляем данные в исполнительную службу», - сообщил Сергей Савченко.

По его словам, случаев, когда граждане повторно нарушали нормы, не зафиксировано. Благодаря постоянным проверкам количество правонарушений уменьшилось.

Сергей Савченко отметил, что представители Госпродпотребслужбы в Харьковской области проводят такие проверки еженедельно. На прошлой неделе следили за соблюдением санитарных норм на станциях метро «Спортивная», «Южный вокзал» и «Площадь Конституции». Также проверяют продовольственные магазины, салоны красоты и другие заведения. Кроме наличия средств индивидуальной защиты, работники следят за соблюдением социальной дистанции в местах общего пользования.

«Согласно ст. 42 КУАП, минимальный штраф для субъектов хозяйствования, которые нарушают санитарные нормы, составляет 102 грн, максимальный - 425 грн. Бывают случаи, что сотрудники учреждений работают без перчаток или носят защитную маску на подбородке. Делаем замечания в магазинах, где нет отметок о соблюдении дистанции 1,5 м или нужно их восстановить», - сообщил Сергей Савченко.

Он отметил, что на прошлой неделе было составлено 17 протоколов о нарушении санитарных норм в местах общего пользования.