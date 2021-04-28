28.04.2021 11:57
В Харькове проверяют соблюдение масочного режима (ФОТО)
Представители Госпродпотребслужбы в Харьковской области и Национальной полиции проверяют соблюдение масочного режима и других санитарных норм в местах общего пользования во время пандемии COVID-19.
Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)
В частности, сегодня, 28 апреля, такая проверка прошла на станции метро «Южный вокзал», где обнаружили несколько правонарушителей без защитных масок.
Как сообщил журналистам врач по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологического надзора Управления Государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в городе Харькове ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области Сергей Савченко, такие проверки в городе проводятся с начала пандемии. Согласно ст. 44 Кодекса Украины об административных правонарушениях, минимальный штраф для граждан, которые не соблюдают санитарные нормы, составляет 170 грн, а максимальный - 255 грн.
«Кто-то забыл маску, кто-то не верит, у кого-то другая причина. Составляем постановление о наложении штрафа, отправляем его нарушителю, и он должен уплатить заданную сумму в любом отделении банка или через «Приват24». Если человек не согласен с постановлением, направляем данные в исполнительную службу», - сообщил Сергей Савченко.
По его словам, случаев, когда граждане повторно нарушали нормы, не зафиксировано. Благодаря постоянным проверкам количество правонарушений уменьшилось.
Сергей Савченко отметил, что представители Госпродпотребслужбы в Харьковской области проводят такие проверки еженедельно. На прошлой неделе следили за соблюдением санитарных норм на станциях метро «Спортивная», «Южный вокзал» и «Площадь Конституции». Также проверяют продовольственные магазины, салоны красоты и другие заведения. Кроме наличия средств индивидуальной защиты, работники следят за соблюдением социальной дистанции в местах общего пользования.
«Согласно ст. 42 КУАП, минимальный штраф для субъектов хозяйствования, которые нарушают санитарные нормы, составляет 102 грн, максимальный - 425 грн. Бывают случаи, что сотрудники учреждений работают без перчаток или носят защитную маску на подбородке. Делаем замечания в магазинах, где нет отметок о соблюдении дистанции 1,5 м или нужно их восстановить», - сообщил Сергей Савченко.
Он отметил, что на прошлой неделе было составлено 17 протоколов о нарушении санитарных норм в местах общего пользования.