26.04.2021 13:59

Харьковчане возложили цветы к памятнику жертвам Чернобыльской катастрофы (ФОТО)

Мероприятие, посвященное 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, состоялось 26 апреля возле памятника жертвам Чернобыльской катастрофы в Молодежном парке.



Фото: Василий Голосный

В нем приняли участие руководство города и области, ликвидаторы последствий аварии, представители городских и областных общественных объединений чернобыльцев и жители города. Собравшиеся почтили память погибших и умерших вследствие катастрофы минутой молчания и возложили к монументу цветы.

Как отметил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, все больше чернобыльцев с каждым годом уходит из жизни, однако современное поколение обязано помнить, благодаря кому у него есть возможность жить.

«35 лет назад произошла страшная трагедия. Люди шли туда, потому что понимали, что радиация не должна распространяться дальше, что нужна локализация. Они делали это осознанно. Они понимали, что есть реальная угроза их жизни, однако они сделали это, чтобы сохранить жизни миллионов других людей», - отметил Игорь Терехов.

По его словам, городская власть ведет диалог с чернобыльскими организациями на постоянной основе.

«Мы встречаемся с чернобыльцами не только от даты к дате. Наши отношения выстроены так, что мы можем позвонить друг другу, чтобы просто побеседовать. Если есть какие-то просьбы, конечно же, мы оказываем содействие в их выполнении. Важно, чтобы эти люди чувствовали нашу заботу. К счастью, у нас налажено четкое взаимодействие между городской властью и чернобыльцами, которое выстраивалось годами», - подчеркнул исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.



Как отметил председатель Харьковской городской общественной организации «Союз Чернобыль» Анатолий Губарев, городская власть совместно с общественными организациями должны приложить максимум усилий для того, чтобы молодое поколение знало о Чернобыльской катастрофе и ее последствиях.

«Сегодня почтить память участников ликвидации совместно с учителями пришли дети. Они греются на солнце, дышат свежим воздухом, но большинство из них не знает, что каждый, кто был в Чернобыле в 1986 году, совершил пусть маленький, но свой подвиг. Поэтому каждый год в канун 14 декабря, в День ликвидатора, и в канун 26 апреля, в День памяти Чернобыльской катастрофы, как живые свидетели тех событий и непосредственные участники ликвидации мы посещаем учебные заведения, чтобы рассказать детям о том, что знаем и помним. Важно, чтобы память об этих людях жила вечно», - сказал Анатолий Губарев.

Напомним, что сегодня во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви также был совершен колокольный перезвон в память о погибших в результате аварии на ЧАЭС.

Справка. 26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на атомных объектах - взрыв 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. В ликвидации последствий аварии участвовало более 350 тыс. украинцев, в том числе харьковчане.

В 1991 году в Харьковской области проживало 34,5 тыс. граждан, пострадавших вследствие катастрофы, 19,5 тыс. из них - участники ликвидации аварии. Сегодня живы 9,8 тыс. ликвидаторов, 6,6 тыс. из них – инвалиды Чернобыля, более 3,6 тыс. чернобыльцев живут в Харькове.

В их поддержку в городе реализуется ряд программ. Так, у харьковских чернобыльцев есть льготы на оплату коммунальных услуг, на проезд в общественном транспорте, которые финансируются из бюджета городской территориальной громады. Также одноразовые выплаты к 26 апреля получают вдовы чернобыльцев, а в мае этого года и вдовы, у которых не оформлен соответствующий статус.