21.04.2021 17:49

В городе создадут интерактивную карту убежищ гражданской обороны (ФОТО)

Убежища гражданской обороны в Харькове расположены в подвалах жилых домов. Всего в городе для укрытия населения приспособлены 4200 домов.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



Кроме этого, в качестве убежища можно использовать подземные паркинги, переходы и метрополитен. Об этом сообщили в профильном департаменте горсовета. Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)Кроме этого, в качестве убежища можно использовать подземные паркинги, переходы и метрополитен. Об этом сообщили в профильном департаменте горсовета.

Также, по поручению исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова, в городе работают над специальной онлайн-картой, где можно будет узнать расположение каждого убежища.

«Мы завершаем работу по созданию интерактивной карты. Она создается нашим департаментом совместно с городским коммунальным предприятием «Городской информационный центр». Карта будет интерактивная, более глубокая, чем та, которую мы делали вместе с ДСНС» - сообщил Александр Пушкарев, заместитель директора департамента по взаимодействия с правоохранительными органами и гражданской обороны.

В городе предусмотрены убежища также для работников предприятий, которые работают и в условиях чрезвычайных ситуаций. Одно из таких расположено на территории троллейбусного депо №2.

«Это обычное типовое укрытие. Оно рассчитано на 300 человек. Здесь есть все условия для нахождения: вода, санузел, система очистки воздуха. То есть, здесь можно находиться значительное время. Поставляются продукты и здесь можно находиться 2-3 суток» - - сообщил Александр Пушкарев.

В городе провели работу по подготовке подвалов для укрытия гражданского населения. В частности, в них провели свет и водоснабжение.