Возле метро «Студенческая» прошли масштабные учения спасателей (ФОТО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 25 марта Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой) и желания одним махом разобраться со всеми проблемами.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 25 марта Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью ожидается мелкий снег, которому утром на смену придет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.