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25.03.2021  15:09   

Возле метро «Студенческая» прошли масштабные учения спасателей (ФОТО)

Целью учений была отработка ликвидации очага возгорания в подземном переходе, изучение оперативно-технических характеристик харьковского метрополитена, в частности на ст. м. «Студенческая» и особенностей ведения оперативных действий при пожарах и авариях.


Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

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Тэги:  мчс, пожар, учения, харьков, студенческая, мнс
 
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