09.03.2021 12:39

В Харькове отмечают 207-летие со дня рождения Шевченко (ФОТО)

Мероприятие, посвященное 207-й годовщине со дня рождения выдающегося поэта и художника Тараса Шевченко, состоялось 9 марта возле памятника Кобзарю на ул. Сумской.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



В нем приняли участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, представители областной власти, священнослужители, горожане. В исполнении хора прозвучили песни на стихи поэта. Присутствующие возложили к монументу цветы. Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)В нем приняли участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, представители областной власти, священнослужители, горожане. В исполнении хора прозвучили песни на стихи поэта. Присутствующие возложили к монументу цветы.

«Каждый год мы собираемся у этого славного памятника, чтобы почтить память Тараса Шевченко. Его творчество стало достоянием украинского народа. Мы всегда будем помнить о его борьбе за свободу, независимость, любовь к Украине, людям. Поэтому пусть эта дата будет праздником, объединяющим весь народ Украины, независимо от национальности и региона проживания. Мы должны быть едины и сделать все, чтобы наша родная Украина была процветающей, независимой и богатой», - сказала Светлана Горбунова-Рубан.

Справка. Тарас Григорьевич Шевченко - украинский поэт, художник, прозаик, этнограф, деятель украинского национального возрождения. Родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы Черкасской области в семье крепостного.

В 1840 году вышел первый сборник стихов «Кобзарь», куда вошло восемь поэтических произведений. Книга разошлась за две недели и стала очень популярной. Отдельными изданиями вышли поэмы «Гайдамаки» (1841) и «Гамалия» (1844). В 1847 году за свои стихи Тарас Шевченко был арестован и отправлен в ссылку на 10 лет с запретом писать и рисовать.

Умер 47-летний поэт 10 марта 1861 года. Прах Тараса Шевченко, в соответствии с его «Завещанием» («Заповітом»), перевезен в Украину и захоронен на Чернечьей горе возле Канева.

Стихи Тараса Шевченко переведены более чем на 100 языков. Украинскому поэту в мире установлено 1384 памятника, один из них - в Харькове. Также в Харькове, на стене 17-этажного жилого дома написан самый большой портрет Кобзаря.