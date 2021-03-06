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06.03.2021  17:45   

На Клочковской реконструируют большой сквер (ФОТО)

Сквер возле дома по ул. Клочковской, 197 будет реконструирован в 2021 году.


Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

Об этом 6 марта сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов во время встречи с жителями этого микрорайона.

По его словам, эта локация в скором времени полностью изменит свой внешний облик.

«Обновленный сквер удовлетворит потребности всех жителей микрорайона - и самых маленьких, и среднего, и старшего возраста. Будет создана зона отдыха и развлечений. Кроме того, высадим здесь деревья, установим скамейки, детские площадки. При этом торговли здесь не будет: местные жители сами об этом попросили», - отметил Игорь Терехов.

Также во время встречи с секретарем горсовета жители микрорайона озвучили просьбы о ремонте внутриквартальных дорог и подъездов, инженерных коммуникаций в домах и пр. Все обращения были зафиксированы и переданы в работу профильным департаментам.

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Источник:   Городской совет
 Тэги:  сквер, клочковская, харьков, терехов
 
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