На Клочковской реконструируют большой сквер (ФОТО)

Сквер возле дома по ул. Клочковской, 197 будет реконструирован в 2021 году.
Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)
Об этом 6 марта сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов во время встречи с жителями этого микрорайона.
По его словам, эта локация в скором времени полностью изменит свой внешний облик.
«Обновленный сквер удовлетворит потребности всех жителей микрорайона - и самых маленьких, и среднего, и старшего возраста. Будет создана зона отдыха и развлечений. Кроме того, высадим здесь деревья, установим скамейки, детские площадки. При этом торговли здесь не будет: местные жители сами об этом попросили», - отметил Игорь Терехов.
Также во время встречи с секретарем горсовета жители микрорайона озвучили просьбы о ремонте внутриквартальных дорог и подъездов, инженерных коммуникаций в домах и пр. Все обращения были зафиксированы и переданы в работу профильным департаментам.
Сегодня фантазии могут казаться куда ярче и интереснее реальности. Даже в самых обычных делах фантазии сегодня будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни.
Пришедший циклон Gerd испортил погоду, по ночам ожидается мороз, а днем – осадки и сильный ветер.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
влажность:
давление:
ветер: