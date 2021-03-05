05.03.2021 12:38

Харьковские больницы украсят цветами (ФОТО)

Традиционная акция по передаче цветов в городские больницы прошла в Харькове накануне Международного женского дня.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



Городской совет и агрохолдинг, который выращивает цветы, проводят ее уже в шестой раз. В этом году нарциссы и мускарии передали около десяти медицинским учреждениям города. Первоцветы выдерживают температуру до минус пяти градусов, не капризны в уходе и могут цвести десятки лет.

Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан поздравила медработников с наступающим праздником и поблагодарила за их нелегкий труд. По словам вице-мэра, каждый год цветочные подарки получают медицинские учреждения города - многопрофильные больницы и поликлиники.

«Каждый год клумбы, которые они высаживают у себя во дворах, пополняются цветами от наших партнеров. Если в городе есть традиции, то в обществе - хорошие отношения», - сказала Светлана Горбунова-Рубан.

Как отметила заведующая хозяйственной частью городской больницы №2 Антонина Уманская, горшки с цветами поставят в вестибюле больницы, чтобы создать весеннее настроение для врачей и пациентов.

В свою очередь директор агрохолдинга по выращиванию цветов Сергей Андреев отметил, что цель этой акции - поддержать медиков в трудное время пандемии.

«К сожалению, мы не можем производить медикаменты, но умеем выращивать цветы. Хотим привить вакцину красоты, добра и оптимизма харьковчанам в это трудное время», - сказал Сергей Андреев.