Игорь Терехов встретился с жителями Московского района Харькова (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов 28 февраля встретился с жителями Московского района.
Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)
Встречи проводились по адресам: ул. Героев Труда, 60 , ул. Родниковая, 9-а, ул. Дружбы Народов, 232-в, 236, 236-а и пр. Тракторостроителей, 103-г.
«Есть много вопросов, которые касаются ремонтов подъездов, входных групп, внутриквартальных дорог и кровель, создания новых зон отдыха. Всем этим мы будем заниматься, чтобы харьковчане жили в комфортных условиях», - сообщил Игорь Терехов.
Также обсуждалось создание зон отдыха, установка новых детских и спортивных и урбан-площадок.
На встречах было много жалоб жителей района на то, что во дворах ищут «закладки», работают места по продаже алкоголя на разлив, и попросили секретаря городского совета помочь решить проблему наркомании.
Сегодня интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. Однако, если вы хотите достичь каких-то результатов, совет: соберите в кулак всю свою волю!
Февраль прощается с нами теплой и дождливой погодой.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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