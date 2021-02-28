28.02.2021 18:55

Игорь Терехов встретился с жителями Московского района Харькова (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов 28 февраля встретился с жителями Московского района.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



Встречи проводились по адресам: ул. Героев Труда, 60 , ул. Родниковая, 9-а, ул. Дружбы Народов, 232-в, 236, 236-а и пр. Тракторостроителей, 103-г.



«Есть много вопросов, которые касаются ремонтов подъездов, входных групп, внутриквартальных дорог и кровель, создания новых зон отдыха. Всем этим мы будем заниматься, чтобы харьковчане жили в комфортных условиях», - сообщил Игорь Терехов.



Также обсуждалось создание зон отдыха, установка новых детских и спортивных и урбан-площадок.



На встречах было много жалоб жителей района на то, что во дворах ищут «закладки», работают места по продаже алкоголя на разлив, и попросили секретаря городского совета помочь решить проблему наркомании.