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28.02.2021  18:55   

Игорь Терехов встретился с жителями Московского района Харькова (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов 28 февраля встретился с жителями Московского района.


Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

Встречи проводились по адресам:  ул. Героев Труда, 60 , ул. Родниковая, 9-а, ул. Дружбы Народов, 232-в, 236, 236-а и пр. Тракторостроителей, 103-г.

«Есть много вопросов, которые касаются ремонтов подъездов, входных групп, внутриквартальных дорог и кровель, создания новых зон отдыха. Всем этим мы будем заниматься, чтобы харьковчане жили в комфортных условиях», - сообщил Игорь Терехов.

Также обсуждалось создание зон отдыха, установка новых детских и спортивных и урбан-площадок.

На встречах было много жалоб жителей района на то, что во дворах ищут «закладки», работают места по продаже алкоголя на разлив, и попросили секретаря городского совета помочь решить проблему наркомании.

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Тэги:  терехор, московский район, харьков, спортивные площадки, закладки
 
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