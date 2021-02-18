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18.02.2021  21:42   

Игорь Терехов: Нужно создать для людей комфортные условия (ФОТО)

Три общежития для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей планируется построить на месте модульного городка в Харькове.


Фото: Василий Голосный

Об этом сегодня, 18 февраля, во время рабочей поездки в модульный городок сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Сейчас в городке живут 196 человек, в т.ч. 78 детей и 27 людей с инвалидностью. Многие семьи получают социальные пособия и не могут арендовать или приобрести жилье, даже участвуя в городской жилищной программе.

Игорь Терехов отметил, что город будет решать эту проблему. На территории модульного городка планируется построить общежития на условиях софинансирования - 30% суммы будет выделено из городского бюджета, остальная часть - из государственного.

«В свое время вместе с немецкой компанией «GIZ» мы первыми в Украине построили модульный городок для переселенцев, но он был рассчитан на пять лет. К сожалению, конструкция приходит в негодность, и нам нужно создать для людей комфортные условия. Здесь живут люди, которые нуждаются в социальной защите, люди с инвалидностью, семьи с детьми. За эти годы в городке родилось 30 детей. Рассчитываем как можно скорее получить средства и приступить к работам», - сказал Игорь Терехов.

Также во время встречи жители модульного городка жаловались на высокие тарифы, поскольку им приходится использовать в быту только электрические приборы. Игорь Терехов предложил построить в новых общежитиях автономные газовые котельные, что позволит существенно экономить на оплате коммунальных услуг.

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Источник:   Городской совет
 Тэги:  переселенцы, модульный городок, харьков, терехов, общежитие
 
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