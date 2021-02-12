12.02.2021 15:37

В «зеркальную дату» в Харьковском Центральном ЗАГСе поженились 48 пар (ФОТО)

12.02.21 - подобная «зеркальная» дата приходится раз на сто лет, в народе такое совпадение цифр наделяют магическим значением. Неудивительно, что большое количество молодоженов мечтают зарегистрировать свой брак именно сегодня.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



Работники городского Дворца бракосочетания говорят, что 12 февраля торжественно зарегистрировали свой брак 48 пар молодоженов. Это в несколько раз больше, чем в обычные дни. Много и таких, кто не успевая жениться в эту пятницу, ждал зеркальной даты хотя бы для подачи заявления. Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)Работники городского Дворца бракосочетания говорят, что 12 февраля торжественно зарегистрировали свой брак 48 пар молодоженов. Это в несколько раз больше, чем в обычные дни. Много и таких, кто не успевая жениться в эту пятницу, ждал зеркальной даты хотя бы для подачи заявления.

Если прочитать дату 12.02.2021 справа налево и слева направо - число будет одинаковым. Такое совпадение называют палиндромом. Интересно, что даты, где «отражаются» день и месяц, тоже называют зеркальными: например, 01.10, 11.11 или 21.12. Но таких в году много, а дата 12.02.2021 - уникальна. Нумерологи утверждают, в этот день для людей открываются безграничные возможности. А если сложить все цифры зеркальной даты, получится «10», что в нумерологии символизирует триумф и выполнение планов. Знакомства, неожиданные предложения, переезды, новая работа - все, что случается в этот день, случается не просто так. Поэтому и большинство влюбленных мечтает жениться в такую ​​знаменательную дату.

«Заявления на государственную регистрацию брака на эту дату мы начали принимать уже с прошлого года. Первые заявления поступали летом - август, июль. Многие молодожены ассоциируют даты в своей жизни со счастьем, радостью, незабываемостью этого события, поэтому это, должно быть, является основным приоритетом у молодоженов, когда они выбирают дату своей свадьбы» - сообщила Наталья Сиренко, начальник Харьковского горотдела госрегистрации актов гражданского состояния Восточного межрегионального управления Минюста.

В ЗАГСе говорят, что 14 февраля, День влюбленных, тоже довольно популярная дата для регистрации брака и подачи заявлений. В этом году Валентинов день приходится на воскресенье, такое случается раз в семь лет, поэтому Дворец бракосочетания будет работать и ждать молодоженов. 14 февраля здесь планируют пожениться 11 пар.