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20.01.2021  15:29   

Последний морозный день в Харькове (ФОТО)


Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

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Тэги:  зима, мороз, харьков, погода, пейзаж
 
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