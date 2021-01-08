08.01.2021 13:40

ФОТО: Локдаун в Харькове

С 8 по 24 января в Украине введен ужесточенный карантин. Соответствующее постановление "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19" было принято на заседании Кабинета министров 9 декабря.

В Харькове закрыты школы, театры, спортивные залы. Приостановлена работа новогоднего городка на площади Свободы, и, со слов охранников, каток также не будет работать.