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08.01.2021  13:40   

ФОТО: Локдаун в Харькове

С 8 по 24 января в Украине введен ужесточенный карантин. Соответствующее постановление "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19" было принято на заседании Кабинета министров 9 декабря.

В Харькове закрыты школы, театры, спортивные залы. Приостановлена работа новогоднего городка на площади Свободы, и, со слов охранников, каток также не будет работать.
 

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Тэги:  локдаун, коронавирус, харьков, карантин
 
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