17.12.2020 13:43

Траур в Харькове: флаги приспущены, в горсовете установили портреты Геннадия Кернеса – РЕДПОСТ

В Харькове объявлен трехдневный траур в связи со смертью мэра.



Фото: Василий Голосный

В холле центрального входа в горсовет на площади Конституции установили портрет Геннадия Кернеса. Харьковчане, которые хотят почтить память мэра, могут принести цветы.

Еще один портрет Геннадия Кернеса установлен в малом зале горсовета.



По словам директора департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, в субботу вход в мэрию тоже будет открыт.