Траур в Харькове: флаги приспущены, в горсовете установили портреты Геннадия Кернеса – РЕДПОСТ

В Харькове объявлен трехдневный траур в связи со смертью мэра.
В холле центрального входа в горсовет на площади Конституции установили портрет Геннадия Кернеса. Харьковчане, которые хотят почтить память мэра, могут принести цветы.
Еще один портрет Геннадия Кернеса установлен в малом зале горсовета.
По словам директора департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, в субботу вход в мэрию тоже будет открыт.
День идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды!
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.
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