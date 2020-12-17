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17.12.2020  13:43   

Траур в Харькове: флаги приспущены, в горсовете установили портреты Геннадия Кернеса – РЕДПОСТ

В Харькове объявлен трехдневный траур в связи со смертью мэра.


Фото: Василий Голосный

В холле центрального входа в горсовет на площади Конституции установили портрет Геннадия Кернеса. Харьковчане, которые хотят почтить память мэра, могут принести цветы.

Еще один портрет Геннадия Кернеса установлен в малом зале горсовета.

По словам директора департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, в субботу вход в мэрию тоже будет открыт.

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Тэги:  траур, кернес, умер, харьков
 
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