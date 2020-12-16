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16.12.2020  12:03   

ФОТО: В парке Горького появились светящиеся арки - РЕДПОСТ

На аллее в парке Горького появились новые инсталляции - светящиеся арки, выполненные из металла и светодиодных гирлянд.


Фото: Василий Голосный

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Тэги:  парк горького, новый год, харьков
 
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