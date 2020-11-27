ФОТО: В парке Горького засияли огни новогодних декораций (РЕДПОСТ)

В Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького готовятся к Новому году.
На центральной площади уже установлена елка и домик Деда Мороза, центральная аллея украшена иллюминацией в виде елочек.
Возле ворот парка также установили елку, а сами ворота украсили гирляндами и шарами.
Сегодня лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ – они будут удаваться на удивление быстро и четко.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
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