27.11.2020 20:25

ФОТО: В парке Горького засияли огни новогодних декораций (РЕДПОСТ)

В Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького готовятся к Новому году.



Фото: Василий Голосный

На центральной площади уже установлена елка и домик Деда Мороза, центральная аллея украшена иллюминацией в виде елочек.

Возле ворот парка также установили елку, а сами ворота украсили гирляндами и шарами.