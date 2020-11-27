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27.11.2020  20:25   

ФОТО: В парке Горького засияли огни новогодних декораций (РЕДПОСТ)

В Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького готовятся к Новому году.


Фото: Василий Голосный

На центральной площади уже установлена елка и домик Деда Мороза, центральная аллея украшена иллюминацией в виде елочек.

Возле ворот парка также установили елку, а сами ворота украсили гирляндами и шарами.

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Тэги:  новый год, парк горького, харьков, пейзаж
 
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