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20.11.2020  14:53   

ФОТО: В городском совете поздравили работников радио и телевидения (РЕДПОСТ)

Прием по случаю Дня работников радио, телевидения и связи прошел сегодня, 20 ноября, в Харьковском городском совете. Представителей СМИ с профессиональным праздником поздравил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.


Фото: Василий Голосный
«Сегодня в горсовете вы - в центре события, хотя обычно работаете за спинками стульев. Вы много работаете, освещая события в городе и стране. Не всегда приходите к нам с хорошими вестями, критикуете нас, и это здорово, потому что даете импульс к развитию власти, города Харькова и общества в целом. Спасибо за критику и хорошие новости. Пусть у нас всегда складывается конструктивное сотрудничество, чтобы мы могли честно смотреть друг другу в глаза, потому что от того, насколько объективно вы будете освещать происходящее, зависит обстановка в обществе», - сказал Игорь Терехов.
 
Первый вице-мэр вручил Благодарности городского головы журналистам, операторам и выпускающим редакторам «ЭспрессоTV», «Simon», «Наш», «Харьковские известия», «Р1», «24 Канал», «Чрезвычайные новости», «Право-А/ТВК». 
 
«Для нас главное, чтобы мы вместе шли вперед и развивали наш город. Большое спасибо за ваш нелегкий труд без выходных. Крепкого здоровья, счастья, благополучия и творческих успехов», - сказал Игорь Терехов.
 
С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.
 
Отметим, что День работников радио, телевидения и связи отмечается в Украине ежегодно 16 ноября, начиная с 1994 года. Именно 16 ноября 1924 года в Харькове состоялся первый в Украине радио-эфир небольшого концерта. 

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Тэги:  терехов, день работников телевидения, поздравление, харьков, горсовет
 
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