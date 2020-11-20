20.11.2020 14:53

ФОТО: В городском совете поздравили работников радио и телевидения (РЕДПОСТ)

Прием по случаю Дня работников радио, телевидения и связи прошел сегодня, 20 ноября, в Харьковском городском совете. Представителей СМИ с профессиональным праздником поздравил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



Фото: Василий Голосный

«Сегодня в горсовете вы - в центре события, хотя обычно работаете за спинками стульев. Вы много работаете, освещая события в городе и стране. Не всегда приходите к нам с хорошими вестями, критикуете нас, и это здорово, потому что даете импульс к развитию власти, города Харькова и общества в целом. Спасибо за критику и хорошие новости. Пусть у нас всегда складывается конструктивное сотрудничество, чтобы мы могли честно смотреть друг другу в глаза, потому что от того, насколько объективно вы будете освещать происходящее, зависит обстановка в обществе», - сказал Игорь Терехов.

Первый вице-мэр вручил Благодарности городского головы журналистам, операторам и выпускающим редакторам «ЭспрессоTV», «Simon», «Наш», «Харьковские известия», «Р1», «24 Канал», «Чрезвычайные новости», «Право-А/ТВК».

«Для нас главное, чтобы мы вместе шли вперед и развивали наш город. Большое спасибо за ваш нелегкий труд без выходных. Крепкого здоровья, счастья, благополучия и творческих успехов», - сказал Игорь Терехов.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь

Отметим, что День работников радио, телевидения и связи отмечается в Украине ежегодно 16 ноября, начиная с 1994 года. Именно 16 ноября 1924 года в Харькове состоялся первый в Украине радио-эфир небольшого концерта.