ФОТО: В Харькове проходит митинг работников общепита (РЕДПОСТ)

На акцию протеста перед зданием ХОГА вышли сотрудники сферы общественного питания: владельцы заведений, официанты, бармены.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью местами туман.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
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