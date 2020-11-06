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06.11.2020  11:52   

ФОТО: В Харькове проходит митинг работников общепита (РЕДПОСТ)

На акцию протеста перед зданием ХОГА вышли сотрудники сферы общественного питания: владельцы заведений, официанты, бармены.


Фото: Василий Голосный
В числе требований, которые выдвигают митингующие: предоставить возможность выбирать время работы согласно формату заведения (день, вечер или ночь); разработка эффективных правил работы во время карантина и снижение налоговой нагрузки на это время.

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Тэги:  митинг, протест, харьков, коронавирус
 
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