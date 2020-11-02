02.11.2020 14:07

ФОТО: В Харькове установили памятник почетному харьковчанину Юрию Шрамко (РЕДПОСТ)

Памятник Почетному гражданину города Харькова и Харьковской области Юрию Шрамко установили на 2-м городском кладбище, на месте, где он похоронен.



Фото: Василий Голосный

Сегодня, 2 ноября, Юрию Шрамко исполнилось бы 90 лет. У могилы его память почтили родные, коллеги, друзья, представители Харьковского городского совета.

Как отметил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, Юрий Меркурьевич всегда интересовался жизнью Харькова и давал мудрые советы по развитию города.

«Говорят, что память о человеке создают его дела. Так вот, Юрий Меркурьевич очень много сделал для развития города и области. Это разноплановый человек, который интересовался буквально всем. Никогда не пропускал футбол, многое сделал для становления команды «Металлист». Его всегда волновала жизнедеятельность города. Часто рано утром, около семи часов, звонил и спрашивал, что мы делаем, какие планы. Он - пример, достойный подражания. Я очень уважаю Юрия Меркурьевича. К сожалению, его сегодня нет с нами, но память о нем навсегда останется в наших сердцах», - сказал Игорь Терехов.

Ректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Василий Таций отметил, что для Юрия Меркурьевича не было второстепенных вопросов, ко всему он относился внимательно. Уделял внимание спорту, был постоянным шефом волейбольной команды, много делал для развития и поддержания медицинских учреждений, в том числе Института терапии имени Л. Малой, дома отдыха и санатория.

«Меня больше всего поражала его внутренняя идеология, понимание, большой светлый ум. Он никогда в жизни не ориентировался на какие-то указания, рекомендации. Говорил, что в жизни нужно идти таким образом, чтобы люди сказали слова благодарности, и самое главное – не отступать от Закона и Конституции. Все мои знакомые, которые общались с Юрием Меркурьевичем, говорят о нем только добрые слова благодарности. Он был образцовым семьянином. Это была искренняя, чистая, многолетняя, достойная подражания любовь, искреннее взаимопонимание. Человек с уникальной памятью, он все помнил до последних своих дней», - поделился воспоминаниями Василий Таций.

Присутствующие возложили цветы к памятнику, священники отслужили поминальный молебен.

Справка. Почетный гражданин Харькова и Харьковской области, многолетний руководитель банков «Реал Банк», «Грант» и Благотворительного фонда «Правопорядок» Юрий Шрамко скончался на 89-м году жизни в мае 2019 года.

По инициативе Юрия Шрамко «Реал Банк» предоставлял благотворительную помощь детским, учебным, медицинским учреждениям, учреждениям культуры, религиозным организациям, ветеранам и инвалидам войны, регулярно финансировал издания произведений харьковских писателей и ученых. Также банк принял участие в сооружении Свято-Рождества Христового-Сергиевского храма, установке памятника студбатовцам, создании памятника художнику Генриху Семирадскому в пос. Печенеги, мемориальной доски композитору Дмитрию Клебанову. Юрий Шрамко помогал Харьковскому городскому детскому дому «Семья», выплачивал стипендии банка лучшим спортсменам - студентам Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого и студентам-отличникам Харьковского института банковского дела.

Как председатель правления регионального благотворительного фонда «Правопорядок» содействовал общественным организациям и силовым органам в предоставлении помощи детям-сиротам, предотвращении правонарушений со стороны несовершеннолетних, укреплении материально-технической базы правоохранительных органов и учебных заведений, борьбе с преступностью. При помощи фонда Институт терапии имени Л. Т. Малой и Институт патологии позвоночника и суставов имени Н. И. Ситенко приобрели современную медицинскую аппаратуру.