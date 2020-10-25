ФОТО: В парке «Зеленый гай» завершился первый этап реконструкции (РЕДПОСТ)

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов 24 октября ознакомился с ходом работ.
В парке уже заасфальтированы дорожки, проведено освещение, установлены скамейки и антивандальные урны, оборудованы спортивная и детская площадки.
«Уже сейчас видно, что «Зеленый гай» приобрел совершенно новый вид. Реконструировать его сложно, ведь площадь парка составляет 47 гектаров. Но мы справляемся. К тому же в этом районе живут очень активные граждане, которые своими советами очень нам помогли. Например, они предложили установить сцену, чтобы проводить концерты и другие мероприятия, и мы, конечно же, согласились. Еще они предложили облагородить источник и обустроить искусственное озеро. Идея интересная. Мы ее обсудим и, если это возможно, будем воплощать в жизнь», - отметил Игорь Терехов.
На очереди - второй этап реконструкции парка.
День он идеален, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
В последние полные выходные октября Украина переходит на зимнее время. В 4:00 стрелки часов были переведены на один час назад.
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