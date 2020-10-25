25.10.2020 17:39

ФОТО: В парке «Зеленый гай» завершился первый этап реконструкции (РЕДПОСТ)

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов 24 октября ознакомился с ходом работ.



Фото: Василий Голосный

В парке уже заасфальтированы дорожки, проведено освещение, установлены скамейки и антивандальные урны, оборудованы спортивная и детская площадки.



«Уже сейчас видно, что «Зеленый гай» приобрел совершенно новый вид. Реконструировать его сложно, ведь площадь парка составляет 47 гектаров. Но мы справляемся. К тому же в этом районе живут очень активные граждане, которые своими советами очень нам помогли. Например, они предложили установить сцену, чтобы проводить концерты и другие мероприятия, и мы, конечно же, согласились. Еще они предложили облагородить источник и обустроить искусственное озеро. Идея интересная. Мы ее обсудим и, если это возможно, будем воплощать в жизнь», - отметил Игорь Терехов.



На очереди - второй этап реконструкции парка.