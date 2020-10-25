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25.10.2020  16:37   

ФОТОРЕПОРТАЖ: Выборы в Харькове (РЕДПОСТ)

25 октября в Украине проходят выборы в местные органы самоуправления.


Фото: Василий Голосный

Первый вице-мэр Харькова проголосовал на избирательном участке №231, расположенном в автотранспортном колледже на площади Конституции, 28.

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Тэги:  выборы2020, харьков, терехов, выборы, горсовет
 
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