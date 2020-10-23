23.10.2020 15:20

Игорь Терехов: городской совет намерен поддерживать промышленные предприятия Харькова (РЕДПОСТ)

Предприятие «Хартрон» стремится сотрудничать с муниципалитетом в проектах по развитию Харькова. Возможные направления совместного партнерства озвучили на встрече с Игорем Тереховым.



Фото: Василий Голосный

Первый заместитель городского головы посетил предприятие, чтобы ознакомиться с разработками ученых и пообщаться с коллективом.

«На следующей неделе мы проведем рабочее совещание вместе с представителями ХТЗ, «Электротяжмаша», «Электромашины», завода «Коммунар» для того, чтобы определить те сферы, в которых город может сотрудничать вместе с нашими промышленными предприятиями. Как то "Харьковский трамвай", как то выпуск и усовершенствование метрополитена. Кроме того, очень интересным нам представляется сотрудничество с «ХАРТРОНОМ» по созданию системы безопасности в городе Харькове, начиная от системы безопасности движения, автоматического регулирования светофорных объектов и заканчивая, конечно, созданием Ситуационного центра. Во всем этом мы можем найти точки соприкосновения и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы городские деньги работали на предприятиях города Харькова, чтобы люди получали нормальные заработные платы и чтобы Харьков, действительно, становился успешным и умным городом» - сообщил Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы.

Вообще, говорит Игорь Терехов, сейчас концепция работы горсовета такая, чтобы выстроить стратегию развития харьковских предприятий за счет максимального вовлечения их в муниципальные проекты.

Кроме глобальных планов по участию в общегородских проектах, люди подняли ряд вопросов о состоянии подвижного состава городского транспорта. Четкий план действий, отметил Игорь Терехов, уже разработан.

«Мы знаем проблематику общественного транспорта. Мы за несколько следующих лет практически полностью обновим парк троллейбусов, парк трамваев и будем смотреть, как нам обновлять автобусные парки. Потому, что уже сегодня назрела необходимость в этом. Есть износ и моральный, и физический. Поэтому, будем принимать такие решения, чтобы обновлять парк и трамваев, и троллейбусов, и автобусов» - сообщил Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы.