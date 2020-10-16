16.10.2020 21:27

ФОТО: В Харькове открыли самый большой урбан-парк в Украине (РЕДПОСТ)

Первую часть бульвара Юрьева с самым большим в стране урбан-парком открыли 16 октября после реконструкции.



Фото: Василий Голосный

Как сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, на бульваре Юрьева был выполнен большой объем работ. Там обустроили новые аллеи, установили игровую площадку для детей, скамейки для отдыха и запустили фонтан с подсветкой в вечернее время. В дальнейшем планируется отремонтировать пешеходную дорогу вдоль магазинов протяженностью около 1 км и уже в следующем году полностью завершить комплексное благоустройство бульвара.



Игорь Терехов отметил, что на бульваре открыли большой урбан-парк с современными локациями для разных видов спорта.



«Несмотря на плохую погоду, здесь много молодежи, всем очень нравится, царит хорошая радостная атмосфера. Действительно, очень здорово. Надеюсь, для жителей мирокрайона это будет любимое место, куда они смогут прийти с семьями, отдохнуть и позаниматься спортом. Но многое еще предстоит сделать. Нам осталось завершить реконструкцию парка «Зеленый гай», а в следующем году планируем закончить парк Победы и сквер возле ДК ХЭМЗ», - сообщил Игорь Терехов.



Основатель платформы развития уличных культур города Харькова «Street Culture» Егор Матюхин рассказал, что этот урбан-парк - пока единственный подобный в Украине. Он уникален тем, что состоит из семи локаций, таких как стритбол, стритворкаут, панна-корт для уличного фтубола, корт для уличного футбола 3Х3, паркур-трасса, скейт-парк и памп-трек.



«Здесь соединены вместе практически все виды уличных культур. Все продумано – от навигации до экологичности. Покрытия везли из Европы, потому что в Украине такие не производят. Каждая локация проектировалась людьми, которые этим занимаются. Паркур-трасса - паркур-атлетами, стрибольный корт - Украинской стритбольной лигой, стрит-воркаут – командой «Barstylers», - рассказал Егор Матюхин.



По его словам, в урбан-парке такого уровня будут проводить соревнования национального и международного уровней. Он также сообщил, что в Харькове уже открыли три урбан-парка – на бульваре Юрьева, в Молодежном парке и Холодногорском сквере. А в планах – построить парки для уличных культур в каждом районе города, а также создать урбан-центр и урбан-кемп. В частности, в следующем году планируется открыть урбан-парк на Салтовке, в парке Победы, и там будет уже 12 спортивных локаций - граффити-спот, скалодромы и пр.



Основатель платформы «Street Culture» подчеркнул, что благодаря поддержке городского совета они ежегодно проводят более 25 фестивалей и чемпионатов. По его словам, Харьков, наверное, единственный город на территории постсоветских стран, где уже пять лет успешно работает программа развития уличных культур.