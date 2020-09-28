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28.09.2020  19:31   

ФОТО: В парке Горького провели мастер-класс для людей с инвалидностью (РЕДПОСТ)

В Парке Горького паралимпийская чемпионка устроила специальную разминку для людей с инвалидностью.


Фото: Василий Голосный

Людмила Павленко - паралимпийская чемпионка. Она посвятила спорта большую часть своей жизни. И этим опытом женщина решила поделиться с другими людьми с инвалидностью и разработала для них специальный комплекс упражнений, куда входит разминка, гимнастика и упражнения с эластичными бинтами.

«Во-первых, эти упражнения доступны, эти упражнения каждый человек может делать у себя в квартире, выходя на природу в парк или во дворе своего дома. Во-вторых, эти упражнения не являются дорогостоящими, так как тренажеры обычно имеют большую цену, а это «тренажер из сумочки», как я его называю. Он всегда рядом и он разрабатывает все группы мышц», - рассказывает Людмила Павленко, паралимпийская чемпионка.

Мастер-класс провели в Парке Горького, Участники мероприятия говорят, что хотели бы, чтобы подобные разминки проводили и в дальнейшем, а некоторые приемы добавят к собственному комплексу упражнений.

Организаторы говорят, пока есть возможность, будут проводить такие мероприятия на свежем воздухе, но в дальнейшем хотят обустроить специальную зону для таких разминок.

«У нас город должен быть инклюзивный, поэтому мы хотим поддерживать людей всесторонне. Мы хотим инициировать, чтоб в нашем городе открывали специальные спортзалы - это главная наша цель. - сообщила Екатерина Середенко, представитель молодежного крыла ПП «Блок Кернеса - Успешный Харьков».

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Тэги:  инклюзия, инвалидность, паралимпийский, харьков, тренировка, мастеркласс, парк горького
 
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