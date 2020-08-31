31.08.2020 16:48

Над городом развернули флаг «Успешного Харькова» (ФОТО)

29 августа в Украине отметили День авиации. Харьковские покорители неба тоже поднялись над мегаполисом. Свои прыжки посвятили Харькову, городу в котором живут и работают.



Фото: Василий Голосный

«В парашютном спорте я с 87 года, это уже 33 года получается. 11 февраля 87 года я сделал прыжок на этой базе. И так пошло-поехало. Сказать, что с первого раза затянуло - нет, но потом начал больше прыгать и начало больше хотеться. И вот допрыгались мы до 5 000 прыжков и до 5-ти кратного рекордсмена мира. И крайний рекорд действующий, никто его еще не побил» - рассказывает Петр Рижило, пятикратный рекордсмен мира по парашютному спорту.

«Мы, как люди больные небом, мы любим небо, мы ощущаем эйфорию и радость от того, что сейчас будем совершать прыжок. Ну, и конечно, присутствует определенное волнение, и нет разницы сколько прыжков совершил» - рассказывает Константин Курашов, начальник управления по вопросам физкультуры и спорта Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.

Во время прыжков харьковские парашютисты в небе над мегаполисом, на высоте 3000 метров, развернули огромный флаг в честь «Успешного Харькова».

«С одной стороны, это большая ответственность, а с другой стороны гордость за наш город, за его стабильное будущее. Я считаю, что пусть хотя бы в отдельно взятом городе Украине будет порядок и стабильность. Погода замечательная, как у нас говорят, - масло. Все было по плану. Летчики сделали свое дело. Я со своей стороны тоже свою задачу выполнил. Погода нам благоприятствовала» - сообщил Петр Рижило, пятикратный рекордсмен мира по парашютному спорту.

«Прошло все великолепно, погода хорошая. С заданием справились. Фановый прыжок, не профессиональный, любительский. Делаем от души его, поэтому с большим удовольствием и большими эмоциями. Мы посвятили любимому городу и сегодня День украинской авиации, поэтому приехали на аэродром и сделали свое любимое дело» - сообщил Константин Курашов, начальник управления по вопросам физкультуры и спорта Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.