22.08.2020 16:35

В парке Горького открылась фотовыставка, посвященная освобождению Харькова (ФОТО)

Открытие традиционной выставки фотографий старого Харькова состоялось сегодня, 22 августа, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.



Фото: Василий Голосный

Как сообщил соорганизатор выставки Габриел Михайлов, экспозиция будет работать до 22 сентября. В этом году она посвящена 77-й годовщине освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, и поэтому большинство снимков – это фотографии военных лет.

«Это наша давняя традиция – проводить выставку в преддверии годовщины освобождения Харькова. Мы знаем, что у этой выставки есть свои посетители, которые из года в год приходят сюда, чтобы увидеть часть истории нашего города. Это сложный, противоречивый и трагический период. Но в то же время – это годы подвига и мужества, которые мы чтим и сегодня», - сказал Габриел Михайлов.



Он отметил, что 90% фото – это снимки периода 1941-1943 годов. Каждый из них уникален. Их приобретали в отечественных и зарубежных архивах. Многие фото из частных коллекций, которые приобретались на аукционах по всему миру.



Кроме снимков военного Харькова есть современные фото, сделанные в последние годы соорганизатором выставки Владимиром Бысовым, их немного, но они четко демонстрируют основные преобразования в городе.

Всего экспозиция включает более 250 снимков.