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21.08.2020  21:47   

В Слободском районе состоялся праздничный концерт, посвященный Дню города (ФОТО)

На Жасминовом бульваре в Слободском районе Харькова состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню города.


Фото: Василий Голосный

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Тэги:  день города, праздник, харьков, слободской район, жасминовый бульвар
 
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