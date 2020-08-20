Главная Фото Общество В Индустриальном районе Харькова - уникальный марафон танцевальных мастер-классов (ФОТО)
20.08.2020  10:10   

В Индустриальном районе Харькова - уникальный марафон танцевальных мастер-классов (ФОТО)

Творческая молодежь Индустриального района при поддержке городской и районной администраций организовала марафон мастер-классов «Танцует наше лето».


Фото: Василий Голосный

В частности, 19 августа провели мастер-класс по хип-хопу.

Мероприятия проводятся возле фонтана в Александровском сквере, каждую среду и субботу в 18-00.

В ближайшее время планируют провести следующие мастер-классы:

22 августа - мастер-класс по классическому бальному танцу,
25 августа - мастер-класс по современной и эстрадной хореографии,
29 августа - мастер-класс по народному танцу.

Занятия проводят квалифицированные преподаватели, чемпионы мира и Украины.

Все мероприятия проводятся с соблюдением карантинных требований.

Фотогалерея

Тэги:  мастер-класс, индустриальный, харьков, танцы, александровский сквер
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.11 Спорт Харьковчан приглашают на «Kharkiv fitness Sunday» 13.06 Культура и Туризм Японский художник Масаака Хасегава провел мастер-класс для харьковчан (ФОТО) 23.04 Культура и Туризм Президент клуба писанкарства проведет мастер-шоу по росписи пасхальных яиц
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 