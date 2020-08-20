В Индустриальном районе Харькова - уникальный марафон танцевальных мастер-классов (ФОТО)

Творческая молодежь Индустриального района при поддержке городской и районной администраций организовала марафон мастер-классов «Танцует наше лето».
В частности, 19 августа провели мастер-класс по хип-хопу.
Мероприятия проводятся возле фонтана в Александровском сквере, каждую среду и субботу в 18-00.
В ближайшее время планируют провести следующие мастер-классы:
22 августа - мастер-класс по классическому бальному танцу,
25 августа - мастер-класс по современной и эстрадной хореографии,
29 августа - мастер-класс по народному танцу.
Занятия проводят квалифицированные преподаватели, чемпионы мира и Украины.
Все мероприятия проводятся с соблюдением карантинных требований.
В среду, 19 августа, малоэффективный день для коллективной работы, но благоприятный период для уединения и самоанализа. Это первый лунный день в знаке Дева, когда можно оценить прошлые поступки и построить планы на будущее.
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