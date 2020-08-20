20.08.2020 10:10

В Индустриальном районе Харькова - уникальный марафон танцевальных мастер-классов (ФОТО)

Творческая молодежь Индустриального района при поддержке городской и районной администраций организовала марафон мастер-классов «Танцует наше лето».



Фото: Василий Голосный

В частности, 19 августа провели мастер-класс по хип-хопу.



Мероприятия проводятся возле фонтана в Александровском сквере, каждую среду и субботу в 18-00.



В ближайшее время планируют провести следующие мастер-классы:

22 августа - мастер-класс по классическому бальному танцу,

25 августа - мастер-класс по современной и эстрадной хореографии,

29 августа - мастер-класс по народному танцу.



Занятия проводят квалифицированные преподаватели, чемпионы мира и Украины.



Все мероприятия проводятся с соблюдением карантинных требований.