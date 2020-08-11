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11.08.2020  15:30   

Харьковские пенсионеры уже пошли в школу (ФОТО)

Харьковские пенсионеры отправились на обучение - осваивать компьютерную грамотность. Для тех, кому 55+ специально организовали «Школу цифровых трансформаций».


Фото: Василий Голосный
У них за плечами большой жизненный опыт, много навыков и они еще могут дать фору молодым. А вот в компьютерной грамотности, говорят, пробел. Поэтому людей почтенного возраста, желающих изучить цифровые технологии, оказалось немало.
 
Освоить компьютерную технику самостоятельно им сложно, знаний практически никаких, они даже опасаются лишний раз нажать какую-то клавишу. Поэтому специалисты начали с основ: что такое мышка, клавиатура, системный блок и интернет.
 
«Мне интересен театр, его программа. Коммунальные платежи, это обязательно, это интересно, за телефон оплатить тоже. Большое спасибо организаторам этого урока, потому что нам это очень нужно, особенно людям пожилым» - рассказывает Наталья Стогул, пенсионерка.
 
Обучать пенсионеров современным технологиям - идея молодых харьковчан. Они организовали в Харькове «Школу цифровых трансформаций. Школа 55+», чтобы люди почтенного возраста могли научиться свободно пользоваться административными, социальными и медицинскими услугами онлайн.
 
«Нужно рассказать о том, что это всё просто, это легко. Главное быть открытыми к людям. И «Блок Кернеса - Успешный Харьков» поддерживает их и готов всячески помогать и вместе развивать эти проекты для того, чтобы люди могли пользоваться всеми услугами нашего города онлайн» - сообщил Максим Геков, представитель молодежного крыла «Блок Кернеса - Успешный Харьков».
 
Первые сложности уже позади. И даже самая старшая ученица курса Алла Корецкая, которой недавно исполнился 91 год, уже довольно умело ориентируется в новой сфере.
 
«Я очень довольна и рада этому, что подумали о стариках. Им тоже что-то такое хочется знать. Так что благодарю Кернеса. Мэр у нас прекрасный. Город неузнаваемый. У меня приезжают киевляне и говорят, если бы у нас был такой мэр, как у вас! У вас посмотрите, какая красота везде. Мы все довольны. Молодец. Дай Бог ему здоровья и дальше работать!» - говорит Алла Корецкая, пенсионерка.
 
Проект «Школа цифровых трансформаций» будет продолжаться. Он пройдет во всех районах города и при необходимости, говорят организаторы, станет традиционным. Ведь Харьков не сдает своих лидерских позиций, он стал первым городом в Украине, где приняли даже местную программу цифровой грамотности населения. А значит - не только пенсионеры, а все желающие могут пройти специальное обучение и повысить свои знания и навыки.

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Тэги:  школа, пенсионер, харьков, обучение, компьютер, блок кернеса, успешный харьков
 
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