Главная Фото Общество Геннадий Кернес реализовал маленькую мечту школьницы и рассказал об объектах, которые готовят как подарок ко Дню города (ФОТО)
07.08.2020  18:24   

Геннадий Кернес реализовал маленькую мечту школьницы и рассказал об объектах, которые готовят как подарок ко Дню города (ФОТО)

Посмотреть, насколько успешно прошла реконструкция Саржиного яра, пообщаться с людьми и подумать, чего еще не хватает для комфорта харьковчан. Харьковский городской голова в пятницу, 7 августа, посетил популярное место отдыха горожан.


Фото: Василий Голосный
Во время прогулки мэр общался с людьми, охотно фотографировался с отдыхающими, что уже давно стало традицией. Не обошлось без сюрпризов и маленьких чудес: Геннадия Кернеса в Саржином яру ждал подарок от школьницы в виде картины. Встретиться с мэром, рассказывает семилетняя девочка, было ее мечтой.
 
«Это Зеркальная струя. Мы туда любим с родителями ходить отдыхать. Я пришла сюда, чтобы сфотографироваться с Кернесом. Я мечтала об этом всю жизнь» - говорит Даша, ученица гимназии №39.
 
Во время прогулки каждый желающий мог озвучить мэру свой вопрос или проблему. Некоторые просто подходили со словами благодарности.
 
Геннадий Кернес прокатился по аллеям Саржиного яра, после чего посетил и парк Горького. 
 
В интервью программе «Максимум» одного из всеукраинских телеканалов мэр рассказал, как последние 10 лет его команда под персональным его руководством шаг за шагом строили, возрождали, планировали и претворяли в жизнь иногда почти нереальные проекты. И к тому же во всех сферах. Зоны отдыха, инфраструктурные объекты и проекты, направленные на развитие и перспективу. В перерывах - фото с гостями парка, молодоженами, спортсменами и общения с маленькими харьковчанами. Дальше - больше,  отметил Геннадий Кернес. Поскольку успешный Харьков должен и в дальнейшем становиться еще более доступным, комфортным и безопасным.
 
«Вот мы сделали админцентры. И вот тоже на День города будем открывать центр. Президента приглашаем, чтобы он посмотрел. Это здание старинное, дом БТИ. Мы его отреконструировали. Мы ко Дню города хотим открыть центральный админцентр. В самом центре. Для людей. Более 450 услуг будет оказываться населению. 
-И это инициатива снова Ваша? 
- Ну, я городской голова, я катализатор процесса, инициатор процесса. Те инициативы, которые есть у людей, которые они предлагают, и если они хорошие, я их применяю и могу сказать , что не только я заслуживаю поощрение, поощрение заслуживают все жители города, без исключения. От мала до велика. Потому, что они умеют хранить и сохранять» - сообщил Геннадий Кернес, Харьковский городской голова.

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Тэги:  кернес, саржин яр, харьков, парк горького, реконструкция
 
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