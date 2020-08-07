07.08.2020 18:24

Геннадий Кернес реализовал маленькую мечту школьницы и рассказал об объектах, которые готовят как подарок ко Дню города (ФОТО)

Посмотреть, насколько успешно прошла реконструкция Саржиного яра, пообщаться с людьми и подумать, чего еще не хватает для комфорта харьковчан. Харьковский городской голова в пятницу, 7 августа, посетил популярное место отдыха горожан.



Фото: Василий Голосный

Во время прогулки мэр общался с людьми, охотно фотографировался с отдыхающими, что уже давно стало традицией. Не обошлось без сюрпризов и маленьких чудес: Геннадия Кернеса в Саржином яру ждал подарок от школьницы в виде картины. Встретиться с мэром, рассказывает семилетняя девочка, было ее мечтой.

«Это Зеркальная струя. Мы туда любим с родителями ходить отдыхать. Я пришла сюда, чтобы сфотографироваться с Кернесом. Я мечтала об этом всю жизнь» - говорит Даша, ученица гимназии №39.

Во время прогулки каждый желающий мог озвучить мэру свой вопрос или проблему. Некоторые просто подходили со словами благодарности.

Геннадий Кернес прокатился по аллеям Саржиного яра, после чего посетил и парк Горького.

В интервью программе «Максимум» одного из всеукраинских телеканалов мэр рассказал, как последние 10 лет его команда под персональным его руководством шаг за шагом строили, возрождали, планировали и претворяли в жизнь иногда почти нереальные проекты. И к тому же во всех сферах. Зоны отдыха, инфраструктурные объекты и проекты, направленные на развитие и перспективу. В перерывах - фото с гостями парка, молодоженами, спортсменами и общения с маленькими харьковчанами. Дальше - больше, отметил Геннадий Кернес. Поскольку успешный Харьков должен и в дальнейшем становиться еще более доступным, комфортным и безопасным.

«Вот мы сделали админцентры. И вот тоже на День города будем открывать центр. Президента приглашаем, чтобы он посмотрел. Это здание старинное, дом БТИ. Мы его отреконструировали. Мы ко Дню города хотим открыть центральный админцентр. В самом центре. Для людей. Более 450 услуг будет оказываться населению.

-И это инициатива снова Ваша?

- Ну, я городской голова, я катализатор процесса, инициатор процесса. Те инициативы, которые есть у людей, которые они предлагают, и если они хорошие, я их применяю и могу сказать , что не только я заслуживаю поощрение, поощрение заслуживают все жители города, без исключения. От мала до велика. Потому, что они умеют хранить и сохранять» - сообщил Геннадий Кернес, Харьковский городской голова.