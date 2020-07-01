01.07.2020 09:50

В Харькове появились креативные инсталляции с изображением Геннадия Кернеса (ФОТО)

Геннадия Кернеса можно встретить практически в каждом районе города. К тому же одновременно. Правда, в инсталляциях, которые стали популярными фотозонами. Сумели ли авторы передать характер харьковского градоначальника и как на креативную работу реагируют горожане?



Фото: Василий Голосный

Положительный, харизматичный, с улыбкой и его знаменитым жестом, символизирующий победу. Именно таким увидели мэра Харькова Геннадия Кернеса авторы инсталляции с изображением городского головы. Одна из таких размещена в сквере "Стрелка", недалеко от моста.



Авторы работы, уверены харьковчане, точно сумели передать характер Геннадия Кернеса. Мол, именно таким положительным и одновременно с мощным характером они его и знают:



«Мы к нему относимся очень хорошо. Он у нас самый лучший мэр. И вот эти все инсталляции получаются супер. И полностью его отражают как личность. Наш мэр просто замечательный и другого даже не хотелось бы желать. Ну, лично у меня, никакого негативного отношения не сформировалось. И я очень благодарна за то, что делается на данный момент и за то, какой у нас Харьков чистый, красивый и успешный город. И за то, как в целом мы живем» - рассказывают Анна и Елена.



«Ну, немножко смешно изобразили, но все ровно хорошо. Геннадий Адольфович очень хороший человек. И много сделал для города. И я всегда его поддерживаю. Он полгорода переделал. Ни при одном мэре такого не было. Так что, поддерживал, поддерживал и буду поддерживать всегда» - делится впечатлениями Евгений.



«Он много делает для города. Да все изменилось. Дороги делают, придомовые территории делают. Скверы, парки. Я считаю, что это его заслуга» - рассказывает Вита.



«Я живу в Харькове давно. Были предыдущие мэры, которые, я считаю, что для Харькова ничего не делали. Харьков был большой помойкой, если честно, я вам скажу. При Кернесе просто по Харькову приятно ходить. Парки, в каждом дворе детская площадка, коммунальные вопросы решаются, убираются все, - чистый стал город, красивый. Горжусь, что я в Харькове живу» - рассказала Людмила.