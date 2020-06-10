10.06.2020 18:22

Установки, освежающие в жару, появились в саду Шевченко (ФОТО)

В саду Шевченко установили специальные оросительные конструкции. Каждый желающий на аллее звезд «Харьковская сирень» может получить свою дозу свежести и легкости.



Фото: Василий Голосный

«Как показал опыт прошлого года, эти рамки пользуются популярностью среди харьковчан и гостей нашего города, особенно в такую жару! Освежающие рамки представляют собой металлическую конструкцию, на которой сверху установлены форсунки, распыляющие туманом воду на человека, проходящего мимо, тем самым его освежая. Эти рамки будут устанавливаться в саду Шевченко ещё, возможно. И в парке Молодёжном, так же в парке «Стрелка». И, возможно, в других районах города» - сообщил Степан Алещенков, начальник участка фонтанов СКП «Харьковзеленстрой».