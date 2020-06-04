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04.06.2020  14:54   

На молочной фабрике-кухне презентовали воду для всей семьи (ФОТО)

Выпуск воды для всей семьи «Велика родина» начали на КП «Городская молочная фабрика-кухня детского питания».


Фото: Василий Голосный
Как сообщила сегодня, 4 июня, журналистам заместитель директора по качеству и безопасности предприятия Людмила Лобойко, вода выпускается в бутылях объемом 19 л. Ее можно заказать на сайте предприятия с доставкой на дом или в офис.
 
«Вода проходит всю необходимую обработку, поскольку у нас в стране существует государственный стандарт по требованиям к воде – она должна содержать определенный минеральный состав для физиологической потребности ребенка», - отметила Людмила Лобойко.
 
В прошлом году на фабрике-кухне детского питания также запустили производство воды для детей грудного возраста «Дочки - сыночки». Она выпускается объемом по 5 л. Такую воду можно приобрести на раздаточных пунктах предприятия и в супермаркетах города.
 
По словам начальника производственного участка №2 молочной фабрики-кухни Анны Емельяновой, вода добывается из 100-метровой скважины, которая расположена на территории предприятия.
 
«Из скважины при помощи насосов вода поступает в цех водоподготовки, где она проходит очистку, обеззараживание и доводится до требуемого по стандартам для детского питания минерального состава. При этом на всех этапах производства и очистки у нас проводится лабораторный контроль, благодаря которому гарантировано высокое качество продукции», - подчеркнула Анна Емельянова.
 
Сроки годности воды для детского питания – один месяц, для всей семьи – три месяца.
 
Напомним, Городская молочная фабрика-кухня детского питания выпускает более 30 видов продукции, в т.ч. молочную продукцию, фруктовые настои, кисели, фруктовые и овощные пюре.

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Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  молочная кухня, вода, харьков, детское питание
 
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