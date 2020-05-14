14.05.2020 16:03

В Харькове стартовала кампания по демонтажу незаконно размещенных МАФов (ФОТО)

Специалисты Департамента территориального контроля мониторят незаконно расположенные объекты во всех районах Харькова. Тех, кто не соблюдает требования действующего законодательства, ждет принудительный демонтаж.



Фото: Василий Голосный

Два павильона по адресу Проспект Героев Сталинграда 136В (Слободской район) установлены здесь без необходимых разрешительных документов, что является прямым нарушением правил благоустройства Харькова. Поэтому соответствующие службы взялись за их принудительный демонтаж.



«На данные объекты специалистами департамента вывешены были предписания с требованием демонтировать указанные объекты в трехдневный срок. Данные требования не были выполнены, поэтому в настоящее время проводится демонтаж в принудительном порядке» - сообщил Евгений Михайлов, заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений Департамента территориального контроля.



К тому же нелегалы ​​мешали своей деятельностью местным жителям. Те говорят - у площадок всегда собирались асоциальные личности.



«Как правило, здесь всегда были разборки, использовали для туалета - человек 100-150 в день за них прятались и зимой, и летом. Конечно, и запахи, и мусор был. Все это мешало. Особенно было неприятно, когда дети ходили и это все видели. Такие вещи надо ставить в местах, где, если уж надо для экономики, нет такой массы людей и особенно детей» - рассказывает Александр Иванович, харьковчанин.



К работам по демонтажу самовольно размещенных МАФов приступили в начале недели. В профильном Департаменте сообщают, уже снесено 6 нелегальных сооружений в Шевченковском и Московском районах. Специалисты отмечают, контролировать соблюдение правил благоустройства Харькова будут и в дальнейшем.



«В ближайшее время по городу планируется осуществить демонтаж 6000 квадратных метров самовольно размещенных сооружений. В целом, в течение трех последних лет исполнительным комитетом Харьковского городского совета принято решение о трех тысячах самовольно размещенных объектов, которые должны быть демонтированы в принудительном порядке. Из этих решений треть уже выполнена - тысяча объектов из трех тысяч в настоящее время демонтированы. В том числе в Слободском районе приняты решения по 320 таких самовольно размещенных объектов и в течение последних лет уже демонтировано 140 объектов в этом районе» - сообщил Евгений Михайлов, заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФов и временных сооружений Департамента территориального контроля.