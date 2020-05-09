09.05.2020 20:24

В Харькове состоялся автопробег на технике военных лет (ФОТО)

В рамках празднования Дня Победы в Харькове колонна ретроавтомобилей - тех, которые колесили в годы Второй мировой войны, - проехалась по улицам города.



Фото: Василий Голосный

Автопробег на технике военных лет по улицам Харькова организовал технический клуб «Самоходъ».



«Совместно с Харьковской мэрией решили провести такое ввиду того, что пандемия охватила мир, и провести какие-то масштабные мероприятия мы не можем. Поэтому мы решили бесконтактно поздравить и харьковчан, и гостей города, которые здесь вынуждены были задержаться из-за пандемии. Постараемся сделать так, как говорил Быков: «Грянем» и будем жить!» И сделаем немножко улыбок, немножко памяти» - сообщил президент технического клуба «Самоходъ» Александр Осетров.



Как рассказал Александр Осетров, в течение четырех часов по трем маршрутам с песнями военных лет и портретами погибших в годы войны курсировали три мотоцикла и четыре автомобиля – «Harley-Davidson», «Dodge», «Победа» и пр.

