Главная Фото Общество В Харькове состоялся автопробег на технике военных лет (ФОТО)
09.05.2020  20:24   

В Харькове состоялся автопробег на технике военных лет (ФОТО)

В рамках празднования Дня Победы в Харькове колонна ретроавтомобилей - тех, которые колесили в годы Второй мировой войны, - проехалась по улицам города.


Фото: Василий Голосный

Автопробег на технике военных лет по улицам Харькова организовал технический клуб «Самоходъ».

«Совместно с Харьковской мэрией решили провести такое ввиду того, что пандемия охватила мир, и провести какие-то масштабные  мероприятия мы не можем. Поэтому мы решили бесконтактно поздравить  и харьковчан, и гостей города, которые здесь вынуждены были задержаться из-за пандемии. Постараемся сделать так, как говорил Быков: «Грянем» и будем жить!» И сделаем немножко улыбок, немножко памяти» - сообщил президент технического клуба «Самоходъ» Александр Осетров.

Как рассказал Александр Осетров, в течение четырех часов по трем маршрутам с песнями военных лет и портретами погибших в годы войны курсировали три мотоцикла и четыре автомобиля – «Harley-Davidson», «Dodge», «Победа» и пр.
 

Фотогалерея

Тэги:  день победы, харьков, ретротехника, самоходъ
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.05 Общество Над Харьковом состоялось праздничное авиашоу (ФОТО)   08.05 Власть Геннадий Кернес: Мы проведем праздничную трансляцию, посвященную 75-й годовщине Великой Победы 08.05 Общество В СБУ нагадали про необхідність дотримуватися закону про засудження комуністичного режиму
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 