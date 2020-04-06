Как в Харькове прошел первый день ужесточенного карантина (ФОТО)

С 6 апреля в Украине ужесточились правила карантина людей. Появился запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Также гражданам предписано посещать общественные места только в масках и выходить из дому с документами.
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